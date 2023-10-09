0
0
0
НОВОСТИ

На МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля «Наука»

22:40 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС произошла в понедельник, сообщили журналистам в Роскосмосе.

«На модуле „Наука“ российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году», — заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне.

«Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — подчеркнули в Роскосмосе.

Об обнаружении утечки, согласно трансляции переговоров с экипажем, которые ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщила астронавт НАСА Жасмин Могбели, осматривавшая место предполагаемой утечки. Позднее в ходе переговоров астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен сообщил, что сделал фотографии места, где произошла утечка, и отправил их в центр управления полетами на Землю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 09.10.2023
ХАМАС заявляет, что готов обсуждать перемирие с Израилем — ТВ
0
157
21:20 09.10.2023
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
0
186
20:40 09.10.2023
ХАМАС угрожает казнить заложников в случае израильских атак на жилые здания — ТВ
0
243
20:00 09.10.2023
РФ сейчас направляет на внутренний рынок не менее 50% от производства дизеля
0
242
19:20 09.10.2023
Нетаньяху обещал "ужасное" будущее для ХАМАС
0
293
18:40 09.10.2023
ЕС приостанавливает оказание помощи Палестине
0
327
18:00 09.10.2023
Бывший мэр Шлиссельбурга захватил здание администрации города - СМИ
0
385
17:32 09.10.2023
Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана
0
460
17:12 09.10.2023
РФ выступает за интернационализацию управления интернетом — Совбез
0
383
17:00 09.10.2023
Украина не сможет накопить плановые запасы угля к началу зимы — «Укрэнерго»
0
378

Возврат к списку