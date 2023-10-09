На МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля «Наука»
22:40 09.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС произошла в понедельник, сообщили журналистам в Роскосмосе.
«На модуле „Наука“ российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году», — заявили в госкорпорации.
Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне.
«Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — подчеркнули в Роскосмосе.
Об обнаружении утечки, согласно трансляции переговоров с экипажем, которые ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщила астронавт НАСА Жасмин Могбели, осматривавшая место предполагаемой утечки. Позднее в ходе переговоров астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен сообщил, что сделал фотографии места, где произошла утечка, и отправил их в центр управления полетами на Землю.
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