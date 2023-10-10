Армия Израиля атаковала более 1 700 целей радикалов в секторе Газа

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1 707 целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на армию.

По данным телерадиокомпании, в ходе начавшегося 7 октября утром витка противостояния израильские военные поразили 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.