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НОВОСТИ

Армия Израиля атаковала более 1 700 целей радикалов в секторе Газа

09:00 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1 707 целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на армию.

По данным телерадиокомпании, в ходе начавшегося 7 октября утром витка противостояния израильские военные поразили 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

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