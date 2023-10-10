Более 50% немцев выступают за новые выборы
09:05 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Германии на фоне провала правящей коалиции «Светофор» в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) на региональных выборах в Баварии и Гессене выступают за проведение новых выборов на федеральном уровне и окончание правления «Светофора». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.
Результаты показали, что граждане ФРГ массово отворачиваются от правящих партий. В частности, 57% респондентов хотят досрочного прекращения правления коалиции «Светофор». Менее трети (31%) желают, чтобы федеральное правительство продолжило работу. Еще 12% не предоставили никакой информации.
Даже большинство сторонников СвДП (53%) выступают за досрочные выборы — несмотря на то, что СвДП тогда придется беспокоиться о возвращении в Бундестаг. Рейтинг популярности либералов в настоящее время составляет всего 6%. На федеральных выборах 2021 года этот показатель достигал 11,5%. Из всех партий только избиратели СДПГ (67%) и «зеленых» (75%) хотят, чтобы правительство ФРГ продолжило свою деятельность в таком составе.
Наибольшее недовольство граждан вызывает миграционная политика правительства Германии. Так, 59% опрошенных хотели бы изменения курса в этом направлении. Не удовлетворены немцы и жилищной политикой (52%), политикой в области энергетики, пенсионного и социального обеспечения (по 49%). Не менее 41% хотели бы изменения политического курса в сфере защиты климата.
Жители Германии также недовольны аппаратом правительства, особенно министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (СДПГ), которая отвечает за миграцию. В частности, 58% респондентов высказались против того, чтобы Фезер оставалась на своем посту. Лишь 19% хотят, чтобы министр продолжала работу. Даже среди своего собственного электората СДПГ Фезер больше не имеет явной поддержки. Лишь 40% сторонников социал-демократов выступают за сохранение министром внутренних дел ее позиции, столько же и против.
Опрос проводился 9 октября. В нем приняли участие 1 204 человека.
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