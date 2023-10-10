Администрация США рассматривает возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве и Конгрессе США.

По их сведениям, законодатели, которые выступают за дальнейшую помощь Киеву, считают, что такой подход позволит преодолеть сопротивление противников оказания Киеву поддержки среди республиканцев в Палате представителей и Сенате американского законодательного органа. Поясняется, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке запрос о выделении средств на военную помощь Израилю, вероятно, не спровоцирует на Капитолийском холме серьезных споров и будет одобрен.

Белый дом пока оценивает политическую целесообразность увязки помощи Украине и Израилю, сообщил телеканалу источник в американской администрации. Он подчеркнул, что финальное решение в любом случае останется за Конгрессом.