Администрация США рассматривает возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю
09:20 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве и Конгрессе США.
По их сведениям, законодатели, которые выступают за дальнейшую помощь Киеву, считают, что такой подход позволит преодолеть сопротивление противников оказания Киеву поддержки среди республиканцев в Палате представителей и Сенате американского законодательного органа. Поясняется, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке запрос о выделении средств на военную помощь Израилю, вероятно, не спровоцирует на Капитолийском холме серьезных споров и будет одобрен.
Белый дом пока оценивает политическую целесообразность увязки помощи Украине и Израилю, сообщил телеканалу источник в американской администрации. Он подчеркнул, что финальное решение в любом случае останется за Конгрессом.
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