В ХАМАС рассказали о причинах нападения на Израиль
09:32 10.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В движении ХАМАС назвали причину нападения на Израиль. Это ряд действий правительства за последний год, заявил высокопоставленный член организации Али Бараке.
В интервью Associated Press он отверг информацию о причастности к планированию Ирана или шиитской группировки «Хезболла». По словам Бараке, в операции ХАМАС участвовали 2 тыс. боевиков из 40 тыс., которые находятся в секторе Газа.
Кроме того, представитель палестинского движения заявил, что нападение готовили примерно шесть командиров, и ближайшие союзники не были об этом оповещены. Бараке также опроверг предположение, что атака была направлена на срыв усилий США по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 09:20 10.10.2023
- Администрация США рассматривает возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю
- 09:05 10.10.2023
- Более 50% немцев выступают за новые выборы
- 09:00 10.10.2023
- Армия Израиля атаковала более 1 700 целей радикалов в секторе Газа
- 22:40 09.10.2023
- На МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля «Наука»
- 22:00 09.10.2023
- ХАМАС заявляет, что готов обсуждать перемирие с Израилем — ТВ
- 21:20 09.10.2023
- Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
- 20:40 09.10.2023
- ХАМАС угрожает казнить заложников в случае израильских атак на жилые здания — ТВ
- 20:00 09.10.2023
- РФ сейчас направляет на внутренний рынок не менее 50% от производства дизеля
- 19:20 09.10.2023
- Нетаньяху обещал "ужасное" будущее для ХАМАС
- 18:40 09.10.2023
- ЕС приостанавливает оказание помощи Палестине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать