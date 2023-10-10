В ХАМАС рассказали о причинах нападения на Израиль

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В движении ХАМАС назвали причину нападения на Израиль. Это ряд действий правительства за последний год, заявил высокопоставленный член организации Али Бараке.

В интервью Associated Press он отверг информацию о причастности к планированию Ирана или шиитской группировки «Хезболла». По словам Бараке, в операции ХАМАС участвовали 2 тыс. боевиков из 40 тыс., которые находятся в секторе Газа.

Кроме того, представитель палестинского движения заявил, что нападение готовили примерно шесть командиров, и ближайшие союзники не были об этом оповещены. Бараке также опроверг предположение, что атака была направлена на срыв усилий США по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Говорит Москва