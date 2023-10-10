Человек, врезавшийся на автомобиле в здание генконсульства КНР в США, ликвидирован
10:00 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция ликвидировала человека, врезавшегося на автомобиле в здание генерального консульства КНР в Сан-Франциско. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на полицию.
9 октября в 15:09 (10 октября в 01:09 по мск) полиция получила сообщение об автомобиле, въехавшем в вестибюль визового отдела консульства. Во время начавшейся на месте инцидента перестрелки полиция ликвидировала подозреваемого.
О причинах произошедшего и пострадавших неизвестно.
Согласно агентству Reuters, консульство КНР заявило, что «решительно осуждает это насильственное нападение и оставляет за собой право привлечения к ответственности за инцидент». «Неизвестный въехал в зал выдачи документов консульства, создав серьезную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия и причинив серьезный ущерб зданию и собственности [консульства]», — следует из цитируемого Reuters заявления консульства.
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