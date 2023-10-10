0
0
164
НОВОСТИ

Байден дал показания по делу о хранении секретных документов — Reuters

10:05 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента (2009-2017). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Как информирует агентство, Байден дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хёром. Reuters подчеркивает, что опрос проводился на добровольной основе в течение двух дней и завершился 9 октября. В августе телекомпания NBC сообщала со ссылкой на источники, что адвокаты Байдена ведут с Хёром обсуждение возможного опроса президента США по данному делу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 10.10.2023
Энергодар остался без водоснабжения после атаки украинского бепилотника
0
35
11:05 10.10.2023
Объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей — Силуанов
0
65
11:00 10.10.2023
На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
0
82
10:32 10.10.2023
Правительство Финляндии намерено облегчить изъятие недвижимости россиян
0
132
10:20 10.10.2023
До 60% преступлений в РФ совершается лицами, уже нарушавшими закон — Генпрокуратура
0
146
10:00 10.10.2023
Человек, врезавшийся на автомобиле в здание генконсульства КНР в США, ликвидирован
0
172
09:32 10.10.2023
В ХАМАС рассказали о причинах нападения на Израиль
0
228
09:20 10.10.2023
Администрация США рассматривает возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю
0
230
09:05 10.10.2023
Более 50% немцев выступают за новые выборы
0
253
09:00 10.10.2023
Армия Израиля атаковала более 1 700 целей радикалов в секторе Газа
0
215

Возврат к списку