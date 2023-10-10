Байден дал показания по делу о хранении секретных документов — Reuters
10:05 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента (2009-2017). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Как информирует агентство, Байден дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хёром. Reuters подчеркивает, что опрос проводился на добровольной основе в течение двух дней и завершился 9 октября. В августе телекомпания NBC сообщала со ссылкой на источники, что адвокаты Байдена ведут с Хёром обсуждение возможного опроса президента США по данному делу.
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