До 60% преступлений в РФ совершается лицами, уже нарушавшими закон — Генпрокуратура
10:20 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 60% всех преступлений в России совершается лицами, уже нарушавшими закон. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос ТАСС со ссылкой на данные правовой статистики за 8 месяцев этого года.
«Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 420 тыс. за аналогичный период прошлого года до 405,6 тыс.), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений остается около 59%», — сообщили в Генпрокуратуре.
Там отметили, что около 70% регистрируемых в стране преступлений составляют деяния небольшой и средней тяжести. За 8 месяцев этого года их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 6,5% (до 909,5 тыс.). В то же время массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких посягательств, напротив, возрос на 9,5% (до 398 тыс.).
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