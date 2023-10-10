До 60% преступлений в РФ совершается лицами, уже нарушавшими закон — Генпрокуратура

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 60% всех преступлений в России совершается лицами, уже нарушавшими закон. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос ТАСС со ссылкой на данные правовой статистики за 8 месяцев этого года.

«Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 420 тыс. за аналогичный период прошлого года до 405,6 тыс.), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений остается около 59%», — сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что около 70% регистрируемых в стране преступлений составляют деяния небольшой и средней тяжести. За 8 месяцев этого года их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 6,5% (до 909,5 тыс.). В то же время массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких посягательств, напротив, возрос на 9,5% (до 398 тыс.).