Правительство Финляндии намерено облегчить изъятие недвижимости россиян
10:32 10.10.2023 Источник: Газета.Ru
Министр юстиции Финляндии Леену Мери заявил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — указал Мери.
Как передает YLE, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». По информации правоохранительных органов Финляндии, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.
До этого стало известно, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки. Газета.Ru
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