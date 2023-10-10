На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
11:00 10.10.2023 Источник: Интерфакс
Примерно 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС обнаружены на израильской территории после того, как военным удалось в основном вернуть контроль над югом страны, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии обороны Израиля Ричарда Хехта.
Он добавил, что армии "удалось более или менее восстановить контроль над границей" с сектором Газа.
Хехт также заявил, что в ночь с понедельника на вторник ни один боевик ХАМАС не пересекал границу с Израилем, но признал, что проникнуть на израильскую территорию все еще возможно.
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