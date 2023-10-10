Энергодар остался без водоснабжения после атаки украинского бепилотника
11:20 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Энергодару Запорожской области, повредив трансформатор подстанции «Водозабор» и оставив город без водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«На подстанции „Водозабор“ после атаки БПЛА поврежден трансформатор. Город остался без водоснабжения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что микрорайоны, которые остались без электроэнергии запитаны по временной схеме. При первой возможности коммунальщики приступят к восстановительным работам.
НОВОСТИ
- 11:32 10.10.2023
- Премьер Ирака прибыл с визитом в Россию
- 11:05 10.10.2023
- Объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей — Силуанов
- 11:00 10.10.2023
- На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
- 10:32 10.10.2023
- Правительство Финляндии намерено облегчить изъятие недвижимости россиян
- 10:20 10.10.2023
- До 60% преступлений в РФ совершается лицами, уже нарушавшими закон — Генпрокуратура
- 10:05 10.10.2023
- Байден дал показания по делу о хранении секретных документов — Reuters
- 10:00 10.10.2023
- Человек, врезавшийся на автомобиле в здание генконсульства КНР в США, ликвидирован
- 09:32 10.10.2023
- В ХАМАС рассказали о причинах нападения на Израиль
- 09:20 10.10.2023
- Администрация США рассматривает возможность объединить запросы на помощь Украине и Израилю
- 09:05 10.10.2023
- Более 50% немцев выступают за новые выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать