Энергодар остался без водоснабжения после атаки украинского бепилотника

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Энергодару Запорожской области, повредив трансформатор подстанции «Водозабор» и оставив город без водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«На подстанции „Водозабор“ после атаки БПЛА поврежден трансформатор. Город остался без водоснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что микрорайоны, которые остались без электроэнергии запитаны по временной схеме. При первой возможности коммунальщики приступят к восстановительным работам.