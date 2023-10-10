Премьер Ирака прибыл с визитом в Россию
11:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл с визитом в российскую столицу. Самолет премьера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.
С российской стороны иракского премьера встречают спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
Ожидается, что во вторник в Кремле состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака.
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