Премьер Ирака прибыл с визитом в Россию

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл с визитом в российскую столицу. Самолет премьера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

С российской стороны иракского премьера встречают спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Ожидается, что во вторник в Кремле состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака.