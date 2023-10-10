0
0
133
НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м

12:00 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник поднялась выше $500 за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 5%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $508 за 1 тыс. куб. м, или 46,5 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 10.10.2023
Цена барреля нефти в 2023 году составит $80,5 и будет падать в ближайшие годы - МВФ
0
4
12:32 10.10.2023
МВФ ухудшил прогноз по темпам роста ВВП Китая
0
94
12:20 10.10.2023
Финляндия проведет первый наблюдательный полет над Прибалтикой как член НАТО
0
108
12:05 10.10.2023
ВВС Израиля перебросили сотни израильских военных обратно из Европы — СМИ
0
134
11:32 10.10.2023
Премьер Ирака прибыл с визитом в Россию
0
156
11:20 10.10.2023
Энергодар остался без водоснабжения после атаки украинского бепилотника
0
174
11:05 10.10.2023
Объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей — Силуанов
0
187
11:00 10.10.2023
На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
0
203
10:32 10.10.2023
Правительство Финляндии намерено облегчить изъятие недвижимости россиян
0
257
10:20 10.10.2023
До 60% преступлений в РФ совершается лицами, уже нарушавшими закон — Генпрокуратура
0
246

Возврат к списку