ВВС Израиля перебросили сотни израильских военных обратно из Европы — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС перебросили по воздуху сотни находящихся в Европе израильских военнослужащих, чтобы они могли участвовать в операции против ХАМАС в секторе Газа. Это сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на военных.

По ее информации, тяжелые транспортные самолеты летали в различные страны Европы, чтобы доставить солдат, которые не смогли вернуться самостоятельно, обратно в Израиль. Операция проводилась по согласованию с МИД, сообщает издание.