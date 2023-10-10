Финляндия проведет первый наблюдательный полет над Прибалтикой как член НАТО

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финские ВВС впервые в составе НАТО выполнят наблюдательный полет в Прибалтике. Об этом сообщается на странице Вооруженных сил Финляндии в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«Силы обороны 10 октября 2023 года выполнят наблюдательный полет в странах Балтии в воздушном пространстве Эстонии, Литвы и Латвии. Этот полет запланирован и является частью нормального сотрудничества между государствами — членами НАТО», — говорится в сообщении.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.