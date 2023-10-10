0
0
95
НОВОСТИ

МВФ ухудшил прогноз по темпам роста ВВП Китая

12:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ВВП Китая увеличится на 5% в текущем году, в следующем рост составит 4,2%. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

Специалисты МВФ по сравнению со своими июльскими оценками ухудшили прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году на 0,2 процентного пункта (п. п.) и на 0,3 п. п. в 2024 году. В фонде считают, что есть признаки «сохраняющейся слабости в секторе недвижимости» в Китае. В докладе это называют «основным среди факторов, сдерживающих рост».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 10.10.2023
Цена барреля нефти в 2023 году составит $80,5 и будет падать в ближайшие годы - МВФ
0
4
12:20 10.10.2023
Финляндия проведет первый наблюдательный полет над Прибалтикой как член НАТО
0
108
12:05 10.10.2023
ВВС Израиля перебросили сотни израильских военных обратно из Европы — СМИ
0
134
12:00 10.10.2023
Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м
0
131
11:32 10.10.2023
Премьер Ирака прибыл с визитом в Россию
0
156
11:20 10.10.2023
Энергодар остался без водоснабжения после атаки украинского бепилотника
0
174
11:05 10.10.2023
Объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей — Силуанов
0
187
11:00 10.10.2023
На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
0
203
10:32 10.10.2023
Правительство Финляндии намерено облегчить изъятие недвижимости россиян
0
257
10:20 10.10.2023
До 60% преступлений в РФ совершается лицами, уже нарушавшими закон — Генпрокуратура
0
246

Возврат к списку