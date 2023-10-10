МВФ ухудшил прогноз по темпам роста ВВП Китая
12:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ВВП Китая увеличится на 5% в текущем году, в следующем рост составит 4,2%. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.
Специалисты МВФ по сравнению со своими июльскими оценками ухудшили прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году на 0,2 процентного пункта (п. п.) и на 0,3 п. п. в 2024 году. В фонде считают, что есть признаки «сохраняющейся слабости в секторе недвижимости» в Китае. В докладе это называют «основным среди факторов, сдерживающих рост».
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