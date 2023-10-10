Цена барреля нефти в 2023 году составит $80,5 и будет падать в ближайшие годы - МВФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что стоимость сырой нефти составит к концу текущего года $80,5 за баррель, а к 2026 году снизится до $72,7 за баррель. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

Как отмечается в документе, в период с февраля по август текущего года стоимость нефти выросла на 4,4%, при этом оставаясь «значительно ниже пиковых значений за июнь прошлого года», когда она выросла до $115 за баррель. Ожидается, что к концу года стоимость нефти снизится на 16,5% по сравнению с показателями за 2022 год ($96,4 за баррель) и достигнет $80,5 за баррель, а к 2026 году упадет до уровня $72,7 за баррель.