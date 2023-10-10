Израильская армия начинает крупномасштабную операцию в секторе Газа

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабной операции против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в заявлении, опубликованном в ее официальном телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля начинает крупномасштабную операцию против объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Дополнительные подробности последуют», — говорится в нем.