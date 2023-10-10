Израильская армия начинает крупномасштабную операцию в секторе Газа
13:05 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабной операции против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в заявлении, опубликованном в ее официальном телеграм-канале.
«Армия обороны Израиля начинает крупномасштабную операцию против объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Дополнительные подробности последуют», — говорится в нем.
НОВОСТИ
- 13:00 10.10.2023
- Цена барреля нефти в 2023 году составит $80,5 и будет падать в ближайшие годы - МВФ
- 12:32 10.10.2023
- МВФ ухудшил прогноз по темпам роста ВВП Китая
- 12:20 10.10.2023
- Финляндия проведет первый наблюдательный полет над Прибалтикой как член НАТО
- 12:05 10.10.2023
- ВВС Израиля перебросили сотни израильских военных обратно из Европы — СМИ
- 12:00 10.10.2023
- Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м
- 11:32 10.10.2023
- Премьер Ирака прибыл с визитом в Россию
- 11:20 10.10.2023
- Энергодар остался без водоснабжения после атаки украинского бепилотника
- 11:05 10.10.2023
- Объем ФНБ в 2024 году вырастет на более 500 млрд рублей — Силуанов
- 11:00 10.10.2023
- На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
- 10:32 10.10.2023
- Правительство Финляндии намерено облегчить изъятие недвижимости россиян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать