С 2022 года на Северном Кавказе предотвращено 37 террористических преступлений — НАК

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов предотвратили 37 террористических преступлений на Северном Кавказе с 2022 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

«С 2022 года на территории СКФО совершено 2 и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, которые готовили сторонники международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и лица, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями», — привели данные из доклада Бортникова в информационном центре НАК.