С 2022 года на Северном Кавказе предотвращено 37 террористических преступлений — НАК
13:20 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов предотвратили 37 террористических преступлений на Северном Кавказе с 2022 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.
«С 2022 года на территории СКФО совершено 2 и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, которые готовили сторонники международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и лица, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями», — привели данные из доклада Бортникова в информационном центре НАК.
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