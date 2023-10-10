Песков опроверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке
13:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет развязать войну на Ближнем Востоке, не имеют под собой никаких оснований. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос, как в Кремле относятся к словам президента Украины о том, что РФ якобы стремится развязать войну на Ближнем Востоке, Песков сказал: «Негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований».
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