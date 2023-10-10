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НОВОСТИ

Верховный лидер Ирана считает, что Израиль потерпел поражение в военном отношении

14:00 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает, что бойцы палестинского радикального движения ХАМАС нанесли «необратимое поражение» Израилю в военном отношении.

«В данном случае 15 числа месяца Мехр (7 октября — прим. ТАСС) оккупационный сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) потерпел необратимое поражение как в военном, так и в разведывательном отношении», — цитирует его агентство Tasnim. «Все говорили, что поражение невозможно», — добавил Хаменеи, отметив, что действия ХАМАС разрушили «некоторые основы суверенитета оккупационного режима, восстановить которые будет не так-то просто».

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