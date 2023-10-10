РФ выясняет, есть ли среди заложников у ХАМАС россияне — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпринимает усилия, чтобы прояснить ситуацию с заложниками, находящимися у ХАМАС, среди которых могут быть россияне, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы контактируем с палестинцами», — сказал представитель Кремля журналистам. «Действительно, была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников», — констатировал Песков.

По его словам, «необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить, так это или не так и какова дальнейшая судьба этих людей».