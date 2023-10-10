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НОВОСТИ

Французские войска начали покидать Нигер

14:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые французские военные покинули Нигер. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

«Первые [военные] были выведены», — приводит агентство заявление Главного штаба.

В понедельник Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.

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