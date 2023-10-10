В преддверии Зеленого дня Сбер разыграет более 100 миллионов бонусов СберСпасибо
14:27 10.10.2023
Сбер в шестой раз проводит Зеленый день, который в этом году начнется намного раньше. Основные предложения станут доступны с 9 по 12 ноября. Акция с розыгрышем более 100 млн бонусов СберСпасибо уже стартовала.
Чтобы принять в ней участие, в период с 10 по 31 октября включительно нужно совершить более пяти транзакций на сумму от 1000 руб. по любой карте СберБанка (кредитной или дебетовой) или с помощью SberPay. Среди всех, кто выполнит эти простые условия, случайным образом определятся победители. В итоге 10 участников получат по 1 млн бонусов каждый, 100 человек – по 100 тыс. бонусов, еще 500 участников – по 50 тыс. бонусов и 7000 – от 5 до 10 тыс. бонусов.
Также клиенты Сбера, которые совершат больше пяти покупок до 8 ноября, смогут поучаствовать в розыгрыше 2000 призов по 5000 бонусов. Самый активный участник, который совершит наибольшее количество покупок, получит дополнительно 1 млн бонусов СберСпасибо. Призы будут зачислены на бонусные счета победителей до 30 ноября.
Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году. С тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнеры готовят предложения всем жителям России. С 9 по 12 ноября в рамках Зеленого дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.
Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них Зеленый день стартует на три дня раньше – с 6 ноября. А условия по ряду продуктов и сервисов будут включать повышенный кешбэк и больший размер скидки.
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