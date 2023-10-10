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Сенаторы США заверили Китай в отсутствии намерения разрывать экономические связи

15:00 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава двухпартийной делегации американских сенаторов, лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао заверил китайскую сторону, что Вашингтон не желает разрыва экономических связей с Пекином. Об этом сообщило торговое ведомство Китая.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте Минкоммерции, Шумер также «выразил готовность усилить взаимодействие с китайской стороной». Он указал на важность развития отношений между Соединенными Штатами и КНР в области экономики.

Глава американской делегации заверил Ван Вэньтао, что Конгресс США «уделяет большое внимание» сотрудничеству с Китаем в торгово-экономической сфере.

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