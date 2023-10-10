Около 1,4 млн россиян страдают тяжелыми психическими расстройствами — эксперт

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1,4 млн пациентов в России имеют тяжелые хронические затяжные психические расстройства. Об этом сообщила журналистам главный внештатный специалист психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

Во вторник отмечается Всемирный день психического здоровья, учрежденный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ.

«Диспансерное наблюдение, которое существует у нас в стране, осуществляется в психоневрологических диспансерах. Психиатрическое наблюдение необходимо для лиц, страдающих тяжелыми хроническими затяжными психическими расстройствами. Именно эта группа пациентов, которых у нас на сегодняшний день насчитывается порядка 1 млн 400 тыс., нуждаются в более тщательном наблюдении так же, как и любые другие группы лиц, которые состоят под наблюдением у врачей-онкологов, врачей-терапевтов и других специалистов», — сказала Шпорт.