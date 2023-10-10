Релокантам, поддержавшим киевский режим, по возвращении в РФ «обеспечен Магадан» — Володин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, уехавшие из страны и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что при возвращении в Россию им «обеспечен Магадан». Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты.

«Когда говорим о релокантах — тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что сегодня необходимо быть честными «перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну», за безопасность граждан РФ. «А если вот так начинают мигрировать из государства в государство: приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами РФ, заплатили, чтобы им паспорта оформили, а потом их и оттуда выдворили, и они потом сюда прикатились. Нам они не нужны», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что депутаты должны сделать все необходимое, чтобы таких релокантов в России не оказалось. «Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной. Пускай покажут, как они ее любят. А если они так же попытаются ее предать — кому [они] нужны? Здесь точно не нужны», — добавил Володин.