Релокантам, поддержавшим киевский режим, по возвращении в РФ «обеспечен Магадан» — Володин
15:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане РФ, уехавшие из страны и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что при возвращении в Россию им «обеспечен Магадан». Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты.
«Когда говорим о релокантах — тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание», — подчеркнул Володин.
Он добавил, что сегодня необходимо быть честными «перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну», за безопасность граждан РФ. «А если вот так начинают мигрировать из государства в государство: приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами РФ, заплатили, чтобы им паспорта оформили, а потом их и оттуда выдворили, и они потом сюда прикатились. Нам они не нужны», — отметил Володин.
Он подчеркнул, что депутаты должны сделать все необходимое, чтобы таких релокантов в России не оказалось. «Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной. Пускай покажут, как они ее любят. А если они так же попытаются ее предать — кому [они] нужны? Здесь точно не нужны», — добавил Володин.
НОВОСТИ
- 16:00 10.10.2023
- Шольц обеспокоен успехами «Альтернативы для Германии» на земельных выборах
- 15:25 10.10.2023
- Закон о расширенной ответственности производителя преобразит отрасль переработки отходов, уверены в Сбере
- 15:12 10.10.2023
- Около 1,4 млн россиян страдают тяжелыми психическими расстройствами — эксперт
- 15:00 10.10.2023
- Сенаторы США заверили Китай в отсутствии намерения разрывать экономические связи
- 14:32 10.10.2023
- Французские войска начали покидать Нигер
- 14:27 10.10.2023
- В преддверии Зеленого дня Сбер разыграет более 100 миллионов бонусов СберСпасибо
- 14:12 10.10.2023
- РФ выясняет, есть ли среди заложников у ХАМАС россияне — Песков
- 14:00 10.10.2023
- Верховный лидер Ирана считает, что Израиль потерпел поражение в военном отношении
- 13:32 10.10.2023
- Песков опроверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке
- 13:20 10.10.2023
- С 2022 года на Северном Кавказе предотвращено 37 террористических преступлений — НАК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать