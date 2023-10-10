Закон о расширенной ответственности производителя преобразит отрасль переработки отходов, уверены в Сбере

15:25

Фото пресс-службы ППК РЭО



Первый заместитель председателя правления Сбербанкапринял участие в Российском экологическом форуме (РЭФ). Выступая на пленарном заседании «Принцип цикличности: РОП, концессии и инвестиции – реперные точки новой экосистемы» он отметил, что Сбер поддерживает реформу обращения с отходами и приветствует вступление в силу закона о расширенной ответственности производителей (РОП).

Как рассказал Александр Ведяхин, еще в 2019 году Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО), нацеленное на изучение лучших мировых практик РОП. На основе международного опыта и был подготовлен новый федеральный закон о РОП, который начнет действовать с 1 января 2024 года. Его цель – максимальное возвращение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизация неперерабатываемых отходов.

Согласно закону, утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители, а не компании, которые производят товар. Если они не готовы утилизировать ее самостоятельно, им необходимо уплатить экосбор. Производители, выпускающие упаковку из экологических материалов, будут платить сниженный экосбор.

«Реализация нового закона в перспективе 5-7 лет может преобразить отрасль, – уверен Александр Ведяхин. – Как у производителей упаковки, так и у компаний, которые перерабатывают отходы, возрастает мотивация делать более экологичную продукцию и рассчитывать на экономическую поддержку от экосбора. К нам в Сбер все чаще обращаются клиенты с проектами переработки различных видов отходов, и их бизнес-модель основывается на РОП. Поэтому мы считаем важным составить прозрачные и понятные формулы расчета для производителей и переработчиков, выработать правила сбора и доведения РОП до переработчиков».

Реализация реформы потребует инвестиций и новых финансовых инструментов, подчеркнул Александр Ведяхин. Сбер уже предоставил 57 млрд руб. на создание инфраструктуры переработки и утилизации ТКО в 7 российских регионах. До 2025 года в 49 субъектах РФ уже запланированы подобные проекты на 216 млрд руб. А на горизонте до 2030 года потенциал отрасли по созданию мощностей сортировки и переработки ТКО оценивается в 535 млрд руб.

Еще один острый вопрос, добавил Александр Ведяхин, это несанкционированные свалки. По данным Россельхознадзора, только за прошлый год в России было выявлено 2235 несанкционированных свалок общей площадью 1,8 тыс. га. «Совместно с РЭО мы запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для поиска несанкционированных свалок, – сообщил Александр Ведяхин. – Две команды Сбера на основе разных подходов решают одну задачу: поиска, идентификации и последующей ликвидации регионами незаконных скоплений отходов. На Сахалине команда SberAI ведет поиск на основании снимков с дронов, а команда Сбер Бизнес Софт вместе с РЭО анализирует геоснимки. Будем рады, если к этой работе присоединится Росприроднадзор».