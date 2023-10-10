Шольц обеспокоен успехами «Альтернативы для Германии» на земельных выборах

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность в связи с успехами правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах, прошедших в воскресенье в Баварии и Гессене, и подчеркнул важность совместной европейской политики в области предоставления убежища.

«Голоса, отданные правой популистской партии в Германии, должны нас беспокоить. Речь идет о защите демократии», — заявил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Гамбурге. На вопрос, планирует ли он на этом фоне изменить курс миграционной политики, канцлер лишь отметил, что «проблемы, которые очевидны, должны быть решены». Он перечислил, какие действия уже предпринимает правящая коалиция «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП), чтобы сдержать нелегальную миграцию и в то же время привлечь квалифицированную рабочую силу.

«Следующие шаги будут продолжены», — заверил канцлер. При этом он признал, что «число беженцев, прибывающих в Германию, слишком велико».

АдГ добилась значительных успехов на выборах в ландтаг (земельный парламент) в Гессене и Баварии. В Гессене она заняла второе место, набрав 18,4% голосов. Социал-демократическая партия Германии, где лидером партийного списка СДПГ была глава МВД Нэнси Фезер, получила всего 15,1% голосов, показав худший в своей истории результат в этой федеральной земле. Победил оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6%. В Баварии — крупнейшей федеральной земле Германии — АдГ заняла третью строчку, получив 14,6% голосов. Победил с убедительным отрывом Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с местным премьером Маркусом Зёдером (37%). За ним следуют «Свободные избиратели» с 15,8%. Партия Шольца оказалась лишь на пятом месте с 8,4%.