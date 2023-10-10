Путин указал, что нужно решить вопрос насчет суверенного палестинского государства
16:12 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани указал, что необходимо решить вопрос с созданием суверенного палестинского государства.
Он отметил, что действия Вашингтона, пытавшегося монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учитывали «коренных интересов палестинского народа». «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — пояснил президент РФ.
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