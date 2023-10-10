0
0
151
НОВОСТИ

Путин указал, что нужно решить вопрос насчет суверенного палестинского государства

16:12 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани указал, что необходимо решить вопрос с созданием суверенного палестинского государства.

Он отметил, что действия Вашингтона, пытавшегося монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учитывали «коренных интересов палестинского народа». «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — пояснил президент РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 10.10.2023
Стартапы в сфере цифровизации сельского хозяйства смогут привлекать больше инвестиций
0
20
17:12 10.10.2023
В России ужесточают требования к банкам и организациям, выдающим ипотеку
0
68
17:00 10.10.2023
Пашинян сообщил, что не сможет принять участие в саммите СНГ в Бишкеке
0
84
16:32 10.10.2023
Рост спроса на газ в мире замедлится на треть к 2026 году — МЭА
0
129
16:00 10.10.2023
Шольц обеспокоен успехами «Альтернативы для Германии» на земельных выборах
0
173
15:32 10.10.2023
Релокантам, поддержавшим киевский режим, по возвращении в РФ «обеспечен Магадан» — Володин
0
230
15:25 10.10.2023
Закон о расширенной ответственности производителя преобразит отрасль переработки отходов, уверены в Сбере
0
207
15:12 10.10.2023
Около 1,4 млн россиян страдают тяжелыми психическими расстройствами — эксперт
0
236
15:00 10.10.2023
Сенаторы США заверили Китай в отсутствии намерения разрывать экономические связи
0
235
14:32 10.10.2023
Французские войска начали покидать Нигер
0
259

Возврат к списку