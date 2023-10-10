Рост спроса на газ в мире замедлится на треть к 2026 году — МЭА
16:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы роста мирового спроса на газ могут замедлиться почти на треть за период 2022–2026 гг., говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
«Рост спроса на газ замедлится почти на треть — со средних темпов в 2,5% в год в течение 2017–2021 годов, до 1,6% в период 2022–2026 годов. Ожидается, что потребление природного газа в 2023 году останется в целом на прежнем уровне, поскольку рост спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке почти полностью компенсируется падением спроса в Европе, Центральной Америке и Южной Америке», — сказано в отчете.
При этом МЭА прогнозирует, что мировой спрос на газ вернется к умеренному росту в 2024 году, главным образом за счет стран АТР и Ближнего Востока.
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