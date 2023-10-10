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НОВОСТИ

Пашинян сообщил, что не сможет принять участие в саммите СНГ в Бишкеке

17:00 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Киргизии Садыру Жапарову, что не сможет принять участие в предстоящей 13 октября встрече глав СНГ в Бишкеке. Об этом проинформировала пресс-служба киргизского лидера.

«Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. <…> Премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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