Стартапы в сфере цифровизации сельского хозяйства смогут привлекать больше инвестиций
17:30 10.10.2023
Венчурный онлайн-хаб Сбера SberUnity станет площадкой для объединения стартапов и крупных предприятий аграрного сектора, заинтересованных в применении цифровых технологий. Соглашение о сотрудничестве подписали SberUnity и Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «ИнтерАгроТех». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Российского экологического форума.
Стороны будут привлекать agrotech-стартапы и резидентов ассоциации на платформу SberUnity. Стартапы, создающие решения для точного земледелия, инструменты с использованием искусственного интеллекта и роботизированные системы для сельского хозяйства, смогут размещать на ней свои разработки, а представители агропромышленных предприятий и агрохолдингов – выбирать из них оптимальные, публиковать запросы на технологии или заказывать скаутинг.
Также будет создано специальное сообщество agrotech-стартапов. Члены ассоциации обеспечат команды консультационной и менторской поддержкой, а SberUnity поможет привлечь инвестиции через организацию отраслевых питч-сессий.
«Партнерство с «ИнтерАгроТехом» – первое для SberUnity, когда к работе с инновационными решениями подключается не одна отдельная корпорация, а целая отрасль в лице ассоциации, – отметил Александр Ведяхин. – Особенно важно, что именно агротехническое направление стало первым консолидирующим отраслевым партнером, так как оно имеет стратегическое значение для страны. Объединение усилий Сбера и «ИнтерАгроТеха» на платформе SberUnity ускорит развитие российского агропрома и повысит эффективность ключевых предприятий отрасли с помощью внедрения отечественных инновационных технологий».
«Ассоциация «ИнтерАгроТех» расширяет спектр предоставляемых возможностей для стартапов в наиболее перспективных направлениях агротеха. Стартапы – это динамично развивающийся сегмент нашего рынка. Количество решений в агроотрасли выросло, по нашим данным, на 25-30% за прошлый год, – рассказал президент ассоциации «ИнтерАгроТех» Сергей Серебряков. – Ассоциация «ИнтерАгроТех» поможет стартапам разобраться с существующими мерами поддержки, получить обмен опыта между собой, узнать об успешных практиках разработки и масштабирования технологических стартапов, а платформа SberUnity предоставит прекрасные возможности для их развития. Фактически это российский Crunchbase. Мы рассчитываем, что с такой мощной поддержкой работа в данной зоне у нас выйдет на новый уровень».
Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «ИнтерАгроТех» создана при поддержке Минпромторга России и Министерства сельского хозяйства РФ для развития агротехиндустрии. Ассоциация объединяет 225 резидентов, среди которых агропромышленные предприятия, производители и разработчики компонентной базы, агрохолдинги и отраслевые союзы.
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