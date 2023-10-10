Годовая инфляция в РФ на 2 октября составила 5,9% — зампред ЦБ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России по состоянию на 2 октября достигла 5,9%, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

«Оценка показателя годовой инфляции из недельных данных на 2 октября возросла до 5,9%. Мы полагаем, что проинфляционные риски сейчас превалируют», — сказал он, напомнив, что прогноз ЦБ по инфляции на конец 2023 года составляет 6-7%.