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По поводу происшествия на газопроводе BalticConnector премьер Финляндии призвал не делать поспешных выводов

19:32 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции призвал не делать слишком поспешных выводов о том, является ли утечка на газопроводе между его страной и Эстонией результатом диверсии или нет.

На вопрос телеканала MTV: есть ли основания подозревать, «что за этим стоит РФ», Орпо ответил: «Важно, чтобы дело было тщательно расследовано и на данном этапе не было сделано слишком далеко идущих выводов». По словам премьера, повреждение, вероятно, является результатом внешнего воздействия. «По предварительной оценке, повреждение не могло произойти в результате нормальной эксплуатации или колебаний давления. Вполне вероятно, что повреждение является результатом внешнего воздействия, — отметил он. — Я общался с премьер-министром Эстонии Каллас уже в воскресенье и сегодня, в понедельник. Это не происшествие, которое нас парализует, но очень тревожно, что это происходит».

Инцидент с повреждением газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией должен быть тщательно расследован. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после телефонных разговоров с властями этих двух стран.

«Поговорил с премьер-министром Кайей Каллас и премьер-министром Петтери Орпо, чтобы выразить полную поддержку и солидарность ЕС Финляндии и Эстонии после сообщений о повреждении газопровода BalticConnector и подводного кабеля связи. ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование», — сообщил он в соцсети X.

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