Россия не прошла в состав Совета по правам человека ООН

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия получила 83 голоса при голосовании по избранию в состав Совета по правам человека ООН в Генеральной Ассамблее всемирной организации, в то время как для избрания необходимо 97 голосов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В результате в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, получившая 160 голосов.