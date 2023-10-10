Боррель усмотрел в некоторых решениях Израиля несоответствие международному праву
20:30 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — сказал он.
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