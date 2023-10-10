Боррель усмотрел в некоторых решениях Израиля несоответствие международному праву

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные решения властей Израиля в ходе конфликта с сектором Газа находятся в противоречии с международным правом. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Омане. Ее транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

«Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — сказал он.