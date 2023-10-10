К берегам Израиля Вашингтон может направить авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» - СМИ
20:50 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается, в случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.
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