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НОВОСТИ

К берегам Израиля Вашингтон может направить авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» - СМИ

20:50 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность отправки авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр» к берегам Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.

Как отмечается, в случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.


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