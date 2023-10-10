К берегам Израиля Вашингтон может направить авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» - СМИ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность отправки авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр» к берегам Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.

Как отмечается, в случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.



