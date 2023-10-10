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НОВОСТИ

Министр обороны Израиля: Мы переходим к полномасштабному наступлению на сектор Газа

20:48 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Я снял все ограничения, у нас [восстановлен] контроль над [израильской] территорией, и мы переходим к полномасштабному наступлению», — сказал министр, чьи слова приводит издание The Times of Israel.

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