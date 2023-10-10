Проект «Роснефти» в сфере сейсморазведки отмечен дипломом Международного конкурса «Арктика-2023»

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Диплом лауреата Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок «Арктика-2023» получил совместный проект компании «Роснефть» и негосударственного института развития «Иннопрактика», связанный с разработкой технологии морской широкополосной сейсморазведки. Эта технология дает возможность уменьшить производственный цикл геологоразведочных работ, а также увеличить информативность и качество получаемых геофизических данных. Использующие новую технологию исследователи получают более полную геологическую информацию о строении континентального шельфа в труднодоступных и пока малоизученных регионах Арктики.

Сейчас технология широкополосной сейсморазведки тестируется в арктических морях на сейсморазведочном судне «Академик Лазарев», с участием представителей Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Ежегодный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок «Арктика-2023» проводится при поддержке Министерства энергетики РФ. Он призван способствовать созданию устойчивого социально-экономического развития и освоения Арктики и континентального шельфа, стимулировать научную, научно-техническую и инновационную деятельность, создать условия для внедрения в производство разработок, представляющих интерес для развития научно-технического потенциала страны.

Победители конкурса определяются решением экспертной межведомственной комиссии, в состав которой вошли ведущие ученые Российской академии наук, представители федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов РФ.