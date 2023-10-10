Вашингтон пока не планирует направлять войска в зону палестино-израильского конфликта
22:20 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент это не планируется», — ответил он на вопрос о развертывании американских войск. «Когда мы говорим об отправке экспертов, мы сосредоточены на том, чтобы это были люди, которые могут работать с разведданными, над общим планированием, над координацией с израильским правительством», — добавил Салливан. «Мы в настоящее время не направляем силы в Израиль. И я пока остановлюсь на этом», — подчеркнул он.
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