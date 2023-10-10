Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Об этом глава кабмина сказал в интервью Общественному ТВ Армении.

«Наша встреча (с Алиевым — прим. ТАСС) в Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру. А это значит, что в течение 2-3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%», — сказал Пашинян.