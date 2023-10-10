Ни США, ни Израиль не видели, что ХАМАС планирует масштабный удар – Салливан

22:40 Источник: Интерфакс

США не видели признаков того, что ХАМАС планирует провести масштабное нападение на Израиль, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы не видели ничего, что могло бы предвещать атаку такого типа. Израильтяне тоже этого не видели", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.