Путин и Эрдоган в беседе обозначили, что может послужить окончанию израильско-палестинского конфликта

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган считают, что долгосрочное урегулирование израильско-палестинского конфликта возможно при создании независимого палестинского государства. Ситуацию на Ближнем Востоке они обсудили в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнуто, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН „двугосударственной“ формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в сообщении.