Премьер Армении заявил, что проблема – не в отношениях между Москвой и Ереваном

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Армения и РФ находятся на сложном этапе отношений, однако Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Об этом он сказал в интервью Общественному ТВ Армении.

«Мы никакого вектора не меняем. Мы находимся на сложном этапе отношений. Сложности есть и для России, и для Армении, и для мира в целом. Проблема не в наших с Россией отношениях, проблема в проблемах между сверхдержавами. Договор с ЕС был подписан до нас. Мы вектора не меняем», — сказал Пашинян.