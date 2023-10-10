0
0
0
НОВОСТИ

Премьер Армении заявил, что проблема – не в отношениях между Москвой и Ереваном

23:15 10.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Армения и РФ находятся на сложном этапе отношений, однако Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Об этом он сказал в интервью Общественному ТВ Армении.

«Мы никакого вектора не меняем. Мы находимся на сложном этапе отношений. Сложности есть и для России, и для Армении, и для мира в целом. Проблема не в наших с Россией отношениях, проблема в проблемах между сверхдержавами. Договор с ЕС был подписан до нас. Мы вектора не меняем», — сказал Пашинян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:50 10.10.2023
Путин и Эрдоган в беседе обозначили, что может послужить окончанию израильско-палестинского конфликта
0
118
22:40 10.10.2023
Ни США, ни Израиль не видели, что ХАМАС планирует масштабный удар – Салливан
0
138
22:30 10.10.2023
Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым
0
143
22:20 10.10.2023
Вашингтон пока не планирует направлять войска в зону палестино-израильского конфликта
0
157
21:41 10.10.2023
Проект «Роснефти» в сфере сейсморазведки отмечен дипломом Международного конкурса «Арктика-2023»
0
189
20:50 10.10.2023
К берегам Израиля Вашингтон может направить авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» - СМИ
0
261
20:48 10.10.2023
Министр обороны Израиля: Мы переходим к полномасштабному наступлению на сектор Газа
0
266
20:30 10.10.2023
Боррель усмотрел в некоторых решениях Израиля несоответствие международному праву
0
288
19:32 10.10.2023
По поводу происшествия на газопроводе BalticConnector премьер Финляндии призвал не делать поспешных выводов
0
340
19:00 10.10.2023
Россия не прошла в состав Совета по правам человека ООН
0
301

Возврат к списку