Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В течение последних часов были нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пораженные цели использовались ХАМАС для «совершения терактов на израильском побережье».