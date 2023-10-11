Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС
09:00 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«В течение последних часов были нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пораженные цели использовались ХАМАС для «совершения терактов на израильском побережье».
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