Советский физик Сергей Гредескул и его жена погибли в Израиле

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга погибли в результате атаки боевиков ХАМАС на город Офаким в Израиле. Об этом сообщил в своем телеграм-канале академик РАН Алексей Хохлов.

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал он.

Как уточнил академик РАН, Гредескул с 1991 года работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве в Израиле. «Я его хорошо знал, он продолжал работать с (советским физиком-теоретиком — прим. ТАСС) Ильей Михайловичем (Лифшицем — прим. ТАСС) после его переезда из Харькова в Москву, часто приходил в теоротдел института физических проблем. С 1991 года Сергей Андреевич работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию. Ему был 81 год. Светлая память», — добавил Алексей Хохлов.

По его словам, Сергей Гредескул — выдающийся физик-теоретик, он был одним из авторов классической монографии «Введение в исследование неупорядоченных систем» и более 100 научных статей.