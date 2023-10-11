Над Брянской областью сбиты два беспилотника, пострадавших и разрушений нет

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два украинских БПЛА сбиты в небе над Суражским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — говорится в сообщении.