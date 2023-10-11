45% россиян поддерживают законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ — опрос
09:32 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
45% россиян поддерживают законопроект, предусматривающий внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ от 0% до 35%, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
При этом 12% опрошенных выступают только за введение нулевой ставки НДФЛ для зарплат размером до 360 тыс. рублей в год, 17% — за повышенные ставки для доходов от 5 млн рублей в год. Против законопроекта высказались 9% респондентов.
Мужчины чаще поддерживают как законопроект в целом, так и его часть, посвященную отказу от налогообложения низких заработков, женщины гораздо чаще за введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов от 5 млн рублей в год.
Больше всего тех, кто в целом поддерживает законопроект, среди россиян с зарплатой до 49 999 рублей в месяц — 58%.
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