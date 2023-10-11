В Норвегии считают, что в районе Balticconnector мог быть взрыв

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector. Специалисты зафиксировали активность в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода.

В заявлении норвежского объединения NORSAR отмечается, что магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по их данным, намного ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Сейсмологи подчёркивают, что возможный взрыв был зафиксирован в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски.

Падение давления на трубопроводе зафиксировали ночью 8 октября. Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что магистраль получила повреждения «в результате деятельности извне», и добавил, что в НАТО предложили помощь в расследовании случившегося. Говорит Москва